Derde trip met de Scudo augustus 2014 naar Portugal

24 aug. Vanmorgen om 10 uur vertrokken ,we gaan eerst richting Zwartsluis om eerst zusje Trusie en haar man Jan een bezoekje te brengen.Om 13 uur vertrekken we richting Giethoorn waar we op camping de Blauwe Hand een plaatsje hebben gereserveerd want we hebben een uitnodiging gekregen van de zusjes Ykema die samen hun verjasrdag vieren resp. 70 en 75 jaar oud.We komen op een grasveldje te staan en lopen naar het restaurant waar we verwelkomt worden met koffie en gebak.Hierna gaan we een rondvaart maken door de Giethoornse grachten en bij terugkomst in het restaurant staat ons een heerlijk warm en koud buffet te wachten.Het was een heel gezellig gebeuren.Om 20.30 zijn we terug bij de camper en besluiten nog even een wandelingetje te maken.



25 aug. We staan om 7.30 op ontbijten en gaan op weg om 10.30 drinken we koffie aan de Belgische grens,het is erg druk op de weg maar de reis verloopt voorspoedig alleen laat het weer het wat afweten.Om 12.10 paseren we de Franse grens het regent inmiddels behoorlijk en we besluiten om maar niet bij de eerste geplande stopplaats te stoppen maar door te rijden.Om 14.30 raakt Goasse toch wat vermoeid en we besluiten om even een korte pauze op een parkeerplaats te houdenom 15.30 bel,anden we in Parijs en al is het verschrikkelijk druk de TomTom loodst ons er goed door heen het is wel goed opletten geblazen want het is soms niet helemaal duidelijk wat er bedoelt wordt.we missen een aanwijzing en belanden midden in de stad,maar geen paniek Tom Tom pakt het weer op en we komen al snel weer op het juiste spoor,even buiten Parijs pakken we een afslag Goasse begint moe te worden,het regent nog steeds erg hard en het is erg druk op de weg.We belanden op een heel groot veld waar allemaal caravans en bestel busjes en personen auto,s af en aan rijden we denken dat het een zigeunerkamp is. We parkeren de auto op een rustig aan de rand van het terrein,de auto,s komen en gaan veel van hen zijn denken we schilder want ze hebben een ladder op het dak. Het regent nog steeds we gaan koken ,de boontjes die ik gewekt heb zijn zuur geworden dus mislukt.Na het eten lopen we nog even het zand pad op het regent nog steeds het heet hier Fargeau.Aan het eind van het pad heet het Moulin a Fargeau we besluiten om te gaan slapen en hopen dat het morgen droger zal zijn we gaan vroeg slapen na een potje skibo Goasse wint 1-0 voor Goasse.