Vierde trip scudo camper kort tripje naar Amsterdam 27?sept 2014

we gaan een kort tripje Maken naar Amsterdam want Eggie heeft besloten een concert te geven.

27-9-2014. Vandaag gaan we een kort tripje maken naar Amsterdam,Eggie gaat een concert houden in het Zonnehuis.We vertrekken om 13 uur we hebben een camping geboekt vanwaar we het gemakkelijkst bij het zonnehuis kunnen komen Camping Het Vliegenbos. We kunnen om 15uur bij de camping terecht het is een mooie ruime camping ,we bellen Eggie dat we gearriveerd zijn in de stad en hij komt ons halen.We gaan naar het zonnehuis en mooi oud theatertje in Tuindorp Oostzaan.Eggie is druk met de voorbereiding en wij lopen even rond in de omgeving een aparte buurt je hebt eigenlijk niet echt door dat je in Amsterdam bent,het is burendag en buiten op het pleintje voor het Zonnehuis is het een gezellige boel met verschillende activiteiten voor de bewoners van deze buurt en er is ook een rommelmarktje.We gaan nog even eten halen voor de harde werkers bij de surinaanse snackbar erg lekker.Om 19.30 begint het concert er zijn wel 100 genodigde gasten die verwelkomt worden met koffie en door verschillende mensen gemaakt gebak.Eggie speelt de sterren van de hemel op verschillende gitaren geweldig! Iedereen is verrast.tussendooor is de catering super goed en slepen ze hapjes en drankjes af en aan.Ik heb besloten dat ik voor Eggie een toespraak ga houden wat ik wel lastig vind maar ik doe het dan toch maar.Na afloop worden we door Giel met de taxi weer terug naar de Vliegenbos vervoerd zo heeft hij ook nog een ritje met zijn taxi .het einde van een heel bijzondere mooie avond.we gaan slapen.

zondag 28 sept.We ontbijten en breken open gaan terug naar huis.















