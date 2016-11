5e trip met de Scudo o.a. Steenwijk,België en de Biesboch Mei 2015

donderdag 21 mei 2015 We vertrekken vanuit Bakhuizen voor ons eerste tripje van dit jaar.De plannen waren om in Duitsland te gaan fietsen maar we hebben ze gewijzigd omdat we een uitnodigeing kregen van schoonzus Nellie Verbeek om in België haar 80e verjaardag mee te komen vieren.We gaan eerst naar Gorredijk om bij manege Dekema onze afscheid te nemen van Ingrid Krist de dochter van onze vrienden Henk en Marian.Ingrid is na een ruilhart operatie overleden het is een indrukwekkende gebeurtenis, Ingrid haar paarden lopen los in de bak en zij staat opgebaard in de haar zo geliefde manege en lange rijen mensen komen afscheid nemen.Na deze droeve gebeurtenis rijden wij door naar Steenwijk waar we aan de jachthaven kunnen staan.Het is hier een beetje vergane glorie de stroom doet het niet je moet er speciale munten voor hebben de haven meester is niet te vinden.Het is bovendien vlak bij een zuiverings installatie dus het stinkt er .We zetten de camper neer en gaan lopend de stad in.We wandelen door het mooie park Ramswoerthe en lopen over het bolwerk.Terug bij de camper drinken we wat en spelen we het eerste potje Skibo dit jaar Goasse wint,we gaan slapen.



22 mei om 8 uur worden we wakker,prima geslapen we ontbijten en vertrekken van de camperplaats deze nacht heeft ons niks gekost want we hebben de havenmeester niet gezien.We gaan nog even de stad in en genieten bij de Hema van koffie met gebak.We besluiten om naar het circus en kermis museum te gaan.we staan bij de verkeerde ingang bij het stedelijk museum dit is ook leuk en van hieruit kunnen we binnendoor naar het circusmuceum .Om 12 uur sluit het muceum we hebben nog niet alles gezien masr besluiten om maar niet meer terug te gaan voor de rest.We kopen een loempia en maken nieuwe plannen en gaan richting Elburg we zijn daar een keer met een busreisje geweest en het leek ons een mooi stadje.Als we in Elburg aan komen blijkt daar vandaag een kunstroute open te zijn hierdoor komen we in panden waar we normaal geen toegang hebben het is erg leuk en er zijn bijzondere exposities we eten een visje met patat en blijven op de parkeerplaats bij de haven staan de campervakken zijn vol ,het lijkt erop dat de mensen die hier staan hier voor langere tijd bivakeren, Goasse durft het niet aan om buiten de vakken te staan dus gaan we naar een campinghet is hier wel duur 26 euro voor 1 nacht met stroom,maar dat geeft ook wel weer rust.We lezen nog wat en sprlen een potje Skibo,Goasse wint alweer hij krijgt de slag te pakken.



zaterdag 23 mei We staan om 8 uur op en gaan naar de douche,het weer is iets minder mooi weer maar we ontbijten toch buiten.Om9.15 rijden we weg van de camping en gaan naar Limburg ,Been in de buurt van Cuik.om 10.30 drinken we koffie en besluiten om naar het adres te gaan wat we in de campergids vonden . Het blijkt dat dit al een tijdje geen camperplaats meer is. Hij heeft nu alleen groeps accomodaties we rijden verder en komen op een camping er zijn hier een aantal grote meren ontstaan door zand afgravingen bij de Maas Op sommige plaatsen zijn deze 35 meter diep. Men wil 6 van de 7 meren aan de watersport te wijden en de andere voor de natuur vroeger Was hier een groot bos .We vinden een plekje en eten een gebakken eitje.Het regent hard we hebben net op tijd de luivel opgezet.Om 14.30 wordt het weer beteren we besluiten een wandeling om het meer te maken. Volgens de havenmeester is het rondje 11 km. Het is een mooie wandeling van ruim 4 uur. Met een tussenstop bij een Theetuin waar we een lekker kopje koffie met stroopwafelcake hebben genoten.Terug bij de haven gaan we eten bij de campingkantine heerlijke sukadelap met appelstroop saus.we skibowen en gaan slapeneen goed gevulde gezellige dag Goasse wint alweer!



zondag 24 mei