5e trip met de Scudo o.a. Steenwijk,Belgie en de Biesboch Mei 2015

We gaan ons eerste tripje maken van 2015,de plannen waren om naar Duitsland te gaan om te gaan fietsen.Maar we krijgen een uitnodiging om naar Belgie te komen omdat Nelly Verbeek 80 word.bovendien moeten we afscheid nemen van Ingrid Krist,ze werd geopereerd om een ruilhart te krijgen maar helaas heeft ze het niet gered.