6e Trip met de scudo,juni 2015 Fiets tocht van Rügen tot de Poolse grens

zaterdag 20 juni.We vertrekken om 11.45 nadat we eerst met vriendin Johanna Hendriks naar de optocht van versierde wagens hebben gekeken ter ere van het Bakhuisterfeest.We stoppen om 13 uur op parkeerplaats de Dikke Linde waar we een broodje pikanto en een sandwich kopen omdat we er nog aan moeten wennen dat de koelkast acherin zit en dat we daar dus als we onderweg zijn niet bij kunnen omdat de fietsen er achterop staan.Hier komen we er achter dat het prullebakje deze reis niet mee is.we rijden verder en stoppen om 16 uur voor een korte stop bij Langwedel.Om 16.40 spotten we de eerste Rode Wauw dit jaar en krijgen we het echte vskantie gevoel.We tanken onderweg bij Behringen en stoppen voor de eerste nacht op ons oude vertrouwde plekje op de parkeerplaats bij Niederhaverbeck de reis verliep zeer voorspoedig en om 5 uur zitten we al aan een heerlijk kopje koffie.hierna koken we ons potje en gaan eten.Na het eten fietsen we een rondje over de mooie Lunerburgerheide.van Wilschede nasr Behringen,het blijkt dat de diesel nu 1 cent goedkoper is per liter dan vanmiddag toen we hier tankten.We bezoeken het friedhof van Behringen een mooi kerkhof midden in het bos.Terug bij de camper zitten we nog even buiten maar we worden aangevallen door de muggenbende knuttebrut dus gaan we maar naar binnen en spelen Skibo T wint.



zondag 21 juni Om 8 uur opgestaan slecht geslapen erg koud de knuttebrut is ook alweer actief we gaan ontbijten en om 9.45 verlaten we de Luneburgerheide ,we zien dat de diesel weer dezelfde prijs is als toen wij tankten .We drinken koffie op een ongezellige parkeerplaats aan de snelweg,Molms Höne het is hier druk,ik vind een knuffelhondje dat mag voortaan mee op reis.We vervolgen onze route ,om 13.50 stoppen we op de parkeerplaats Speck Moor waar we soep en een broodje eten.Om 15 uur komen we na even om een plekje gezocht te hebben aan op camperplatz Stahlbrode met uitzicht op de Oostzee,dit is ook de plaats waar de veerboten naar Rügen vertrekken.We besluiten dat we alvast de een stukje van de route gaan fietsen Die we deze reis gepland hebben.We fietsen van Stahlbrode via een onverhard fietspad met schofthoog gras naar het schiereilandReins waar hele grote labaratoriums staan waar men onderzoek doet naar vee ziektes.We fietsen verder naarGristow waar we aan de haven erg lekker eten,een fisch teller met 3 soorten vis,Dorsch,Zander,en Hecht.ik kom er nog niet achter wat deze soorten in het Nederlands zijn maar ze smaken voortreffelijk metgebakken kartoffelen en koolsalade.Het restaurant heet :De Fischer unZin Frau.We zien hier de eerste bonte kraai.We vervolgen voldaan de route en gaan van Reinsberg weer terug naar Stahlbröde,de terug weg gast via de oude verharde kasseien en we voelen goed hoe de vis flink door elkaar wordt gehusseld het is wel een mooi begin om te oefenen voor onze fietstocht.thuis be de camper lezen we nog wat en spelen Skibo G wint 1-1



maandag 22 juni Het weer is omgeslagen het regent en is erg miezerig,we ontbijten en gaan weer op weg we verkassen en besluiten om naar Greifswald te gaan naar de camperplaats die Goasse op het internet vond deze blijkt niet meer te bestaan.We rijden een stukje de stad in en vinden aan de museumhafen een camperplaats die is niet duur en er is ook een wc en douche +stroom en dat allemaal voor13 euro per nacht.We eten nog even een broodje bij de camper en vertrekken om 13 uur voor onze fietstocht het weer is aardig opgeknapt.We fietsen richting Wanoen en zien onderweg een mooie molen,we willen het eilandje Koos bezoeken maar dat lukt niet het blijkt dat er geen weg meer naar toe ligt.We lopen een heel stuk te voet over een soort polderdijk maar bereiken het schiereilandje niet.Op de terugweg krijgen we een bui op de kop.Terug bij de camper lezen we wat en Goasse gaat koken.Na het eten zitten we een tijdje in de bus te lezen het regent behoorlijk,we wassen binnen af.Om 20 uur wordt het toch nog droog en gaan we Greifswald in het is een mooie stad met mooie grote goed gerenoveerde gebouwen.terug lopen we nog even door de museumhaven waar oude schepen liggen ook van nederlandse scherpswerven.We spelen Skibo en gaan slapen T wint 2-1



dinsdag 23 juni